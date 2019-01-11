Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'a gelinlikli veda

"İNŞALLAH BUNLAR SON OLUR": Taziyeleri kabul eden baba Levent Yıldız, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı bir baba olduğunu söyledi.

''BU CANİLERE EN BÜYÜK CEZALAR GELİR'': Kadın cinayetlerine dikkati çeken Yıldız, "Eskiden de vardı ama bu kadar üzerine düşülmüyordu. 'Kadınların ayaklarının altında cennet' dediğimiz halde nedense o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, olaylar azalır, yok olur. Bu canilere de en büyük cezalar gelir" ifadesini kullandı.