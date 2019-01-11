Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'a gelinlikli veda

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi. Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi Yıldız'ın cenazesi, Kurtdere Mahallesi'ndeki dedesinin evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Samandağ Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldız'ın gelinlik sarılan tabutu, kadınların omzunda musalla taşına konuldu.
SLOGANLAR ATILDI: Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi. Bazı kadınlar, kadın cinayetlerine tepki göstererek slogan attı. Cenazeye, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruçile çok sayıda vatandaş katıldı.
''BU CANİLERE EN BÜYÜK CEZALAR GELİR'': Kadın cinayetlerine dikkati çeken Yıldız, "Eskiden de vardı ama bu kadar üzerine düşülmüyordu. 'Kadınların ayaklarının altında cennet' dediğimiz halde nedense o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, olaylar azalır, yok olur. Bu canilere de en büyük cezalar gelir" ifadesini kullandı.
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