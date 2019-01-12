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Ukrayna, Türkiye ile yapılan anlaşmayı duyurdu

Ukrayna, Türkiye ile yapılan anlaşmayı duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 13:51 - Güncelleme: 12-01-2019 13:51

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için satın alma anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Baykar, anlaşma kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde araçlar teslim edecek. Araçlarla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

Bayraktar TB2'nin Ukrayna yolculuğu 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu süre içinde Ukraynalı heyetler Bayraktar TB2 ile yapılan testlere katıldı. İHA'nın uçuş ve yer testlerindeki performansı, muharebe sahasındaki başarısı Ukrayna'nın kararının şekillenmesinde belirleyici oldu.

Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin İHA ihtiyacı için Bayraktar TB2'yi seçmiş olması bundan sonraki ihracat çalışmalarında önemli bir referans oluşturacak.

Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar tercih etmişti. Katar'da geçen yıl düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuştu.

75 Bayraktar'ın gözü Türkiye'nin üzerinde 
Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor.

Fırat Kalkanı ve son Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, 80 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2 son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı kısa sürede 75'e ulaştı. Gelecek dönemde güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu sayı artacak.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 14:10 Senin gibi baidller olanda daha Cook kafamızı kuma göreriz . Nerden nereye geldik Türkiye'nin yer altı yer üstü kaynakları hep satıldı haberin. Varmı. Araplar yurduma doldu haberin var mı turk vatandaşlığı para ile satılıyo haberin varmı milli gelerin yüzde 70 zengine gidiyo haberin varmı . Dış borçtan haberin varmı saman bile ithal ediyoruz haberin varmı rezillikler almış başını gidiyo haberin var mı. Ama sen biat etmissin sana hic bir. Şey fayda etmez

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