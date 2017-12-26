Uğur Yücel'e ne olmuş böyle görenler inanamadı

UĞUR YÜCEL'İ NASIL BİLİRDİNİZ? Hep toplu ve babacan halleri ile biliyoruz tabi ki. 60 yaşındaki olan kıdemli oyuncu Uğur Yücel en son İçerde dizisinde rol almıştı. Ekranlarla olan ilişkisini fazla uzatmayan Uğur Yücel, bir süre dinlenip ardından tekrar ekranlara dönen, yüzünü korumayı seven oyunculardan biri. Kendisini hep toplu halleri ile bildiğimiz Uğur Yücel bu kez gerçekten gören herkesi hayrete düşürdü. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Türkiye'de her kesimden insanın zevkle izlediği bir oyuncu olan Uğur Yücel, kabarelerle başladığı oyunculuk hayatına sinemayla devam etti. Sadece oyunculukla sınırlı kalmadı. Yönetmenlik ve senaristlikte yapan Uğur Yücel bu alanlarda ödüle de layık görüldü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi. Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11