Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Komiser Murat' karakterine hayat verdikten sonra ekranlardan uzak kalan ve Gamze Özçelik’le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş’ın, gelen oyunculuk tekliflerine, bir şart koyduğu iddia edildi. Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı. Uğur Pektaş’ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine “Öpüşme sahnesi varsa oynamam” diyerek, Türkan Şoray Kanunları’nı şart koştuğu öğrenildi.