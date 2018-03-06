Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, oyunculukla ilgili kriterlerini değiştirdi. İmaj değiştirip maneviyata yönelen Uğur Pektaş, tekliflere 'öpüşmeme' şartı koydu.

Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Komiser Murat' karakterine hayat verdikten sonra ekranlardan uzak kalan ve Gamze Özçelik’le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş’ın, gelen oyunculuk tekliflerine, bir şart koyduğu iddia edildi. Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı. Uğur Pektaş’ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine “Öpüşme sahnesi varsa oynamam” diyerek, Türkan Şoray Kanunları’nı şart koştuğu öğrenildi.

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Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008’de evlenip 2012’de oğulları Muratcan’a rağmen boşanmıştı. Yaz aylarında tekrar barışan çiftten Gamze Özçelik de Uğur Pektaş gibi maneviyata yöneldi. Instagram hesabından sürekli dini paylaşımlar yapan Gamze Özçelik ''Artık hayatım başka bir yol üzerine kurulu. İlgi alanımda kimsenin özel yaşamı yok” diye konuşmuştu.

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Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Öte yandan yaz aylarında Gamze Özçelik’in 27 yaşındaki kardeşi Meltem Özçelik haşema giymişti. Gamze Özçelik de yattığı yerden kalkıp, plajda dua etmişti.

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Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR ?: Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş’ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.

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