Uğur Pektaş bambaşka biri oldu! Artık öpüşmeyecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Komiser Murat' karakterine hayat verdikten sonra ekranlardan uzak kalan ve Gamze Özçelik’le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş’ın, gelen oyunculuk tekliflerine, bir şart koyduğu iddia edildi. Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı. Uğur Pektaş’ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine “Öpüşme sahnesi varsa oynamam” diyerek, Türkan Şoray Kanunları’nı şart koştuğu öğrenildi.
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008’de evlenip 2012’de oğulları Muratcan’a rağmen boşanmıştı. Yaz aylarında tekrar barışan çiftten Gamze Özçelik de Uğur Pektaş gibi maneviyata yöneldi. Instagram hesabından sürekli dini paylaşımlar yapan Gamze Özçelik ''Artık hayatım başka bir yol üzerine kurulu. İlgi alanımda kimsenin özel yaşamı yok” diye konuşmuştu.
Öte yandan yaz aylarında Gamze Özçelik’in 27 yaşındaki kardeşi Meltem Özçelik haşema giymişti. Gamze Özçelik de yattığı yerden kalkıp, plajda dua etmişti.
UĞUR PEKTAŞ KİMDİR ?: Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş’ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.
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