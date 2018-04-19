Uğruna karısını boşamıştı! Olay aşk trafiğe takıldı

İbrahim Kutluay, Demet Şener’le boşanma gerekçesi olduğu iddia edilen Edvina Sponza ile önceki gün Maçka’da buluştu. Ayrı araçlarda Beşiktaş’a giden olay çift, kırmızı ışıkta durunca aynı kareye girmekten kurtulamadı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilen Edvina Sponza ile önceki gün ilk kez görüntülendi. Kutluay'la bir yıl süren çekişmeli boşanma davası Ocak'ta sonuçlanan Şener, 'ikinci kadın' ilan ettiği Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Aylardır süren davalar yüzünden ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, sonunda ortaya çıktı. Maçka Parkı'nda bir araya gelen Kutluay'la Sponza, gazetecileri atlatmak için yoğun çaba sarf etti.

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ŞENER'LE PİŞTİ OLUYORLARDI: Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten İbrahim Kutluay, Sponza'yı otomobilinin içinde beklerken objektiflere yakalandı. İşini şansa bırakmayan eski basketbolcu, sevgilisi ile aynı araca binmek yerine onu takip etmeyi tercih etti. Maçka'dan hareket eden ikili, Dolmabahçe'ye giderken trafik ışıklarına takıldı. Araçları trafik ışıklarında arka arkaya duran olay aşıklar, böylece ilk kez de aynı karede görüntülenmiş oldu. Twitter

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Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, yeşil ışık yanar yanmaz gaza basarak yollarına devam etti. Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, Nişantaşı'ndaki bir mekana girerken Demet Şener'in de 100 metre ileride bir davette olması "Büyük piştiye ramak kaldı" dedirtti. Twitter

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