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Ugandalı ikiz kız kardeşler İstanbul'da dehşeti yaşadı!

Ugandalı ikiz kız kardeşler İstanbul'da dehşeti yaşadı!

Uganda uyruklu 31 yaşındaki Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve ikiz kız kardeşi Beatrice Babiry’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Azeri sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev hakkında Violet Nantaba’yı öldürmek ve öldürmeye azmettirme suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 18:06 - Güncelleme: 04-07-2018 18:06

İSTANBUL 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev katıldı. Olaydan yaralı olarak kurtulan Beatrice Babiry’i ise avukatları temsil etti. Son savunmaları sorulan sanıklardan Kenan Rafiyev, "Öldürmeye azmettirme ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilsin" dedi. Sanık Sunay Hasanov da beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Rafiyev hakkında Beatrice Babiry’e karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Rafiyev’e Beatrice Babiry’e yönelik 'geceleyin nitelikli yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası daha verdi. Sanık Kenan Rafiyev, Violet Nantaba’yı öldürülmesine azmettirmek suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Sunay Hasanov’a ise, bir suçu gizlemek delilleri ortadan kaldırmak için Violet Nantaba’yı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanık Hasanov’a muşta taşımak suçundan ise, 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen Violet Nantaba ile Beatrice Babirye’nin kardeş oldukları, Türkiye’ye turist olarak geldikleri, Aksaray’da kiracı olarak oturdukları, geri dönüş parasını biriktirmek için erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri anlatıldı. Kız kardeşlerin, 31 Ağustos 2016’da şüpheliler Kenan Rafiyev ve Sunay Hasanov ile toplam 340 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.

VANTİLATÖR KABLOSUYLA BOĞDU

İddianameye göre; öldürülen Violet şüpheli Sunay Hasanov ile Beatrice ise Kenan Rafiyev ile ilişkiye girdi. Kenan Rafiyev, şikayetçi Beatrice ile ikinci ilişkiye rızası bittiği halde boğazını sıkarak yüzünü ve vücudunu yumruklayarak zorla ilişkiye devam etti. Şüpheli Kenan Rafiyev, Beatrice’in bağırması üzerine telefonunu ve 300 lira parayı aldı. Sesleri duyarak kardeşini soran diğer odadaki Violet’i de yumrukladı. Daha sonra da diğer şüpheli Sunay Hasanova’ya, "Sustur şunu, kimse duymasın" dedi. Bunun üzerine Sunay Hasanov, Violet’in önce boğazını sıktı, sonra da vantilatör kablosuyla boğarak ölümüne neden oldu.

Evden kaçan her iki şüpheli, Azerbaycan’a gitmek üzere bindikleri otobüste Tokat, Reşadiye’de yakalandı. Şüpheli Kenan Rafiyev hakkında,  "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, gece vakti konutta yağma, nitelikli cinsel saldırı, cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak, yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 11 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi. Sunay Hasanov’un ise, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak alma satın alma taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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