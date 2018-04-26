Ufukta görülen ittifak! Muharrem Sarıkaya açıkladı

CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi ittifak ve adaylık konusunda anlaşamadı. Sarıkaya'nın yazdıklarına göre CHP ile İyi Parti ittifak SP ile İyi Parti arasında adaylık konusunda görüş ayrılığı var. Çatı aday planı ise rafa kalkmış görünüyor. Ufukta ise SP-İYİ Parti-DP ittifakı var. Üç parti arasında devam eden görüşme trafiğinin perde arkasında yaşananları, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı. İşte Sarıkaya'nın yazısı:

MECLİS Mİ, BAŞKAN MI?: "Aktarılana göre Akşener’in adaylık ısrarı karşısında Kılıçdaroğlu, SP’nin talep ettiği çatı aday meselesine girmemiş. Zaten Akşener de “İkinci turda Erdoğan’la kalırsam ben alırım, önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak” görüşünü dile getirmiş.

Kılıçdaroğlu da parlamentoyu almanın cumhurbaşkanlığından çok daha önemli olduğunu belirterek, “Önemli olan 301’i ele geçirmek” görüşünü dile getirmiş.

AKŞENER HDP'YE SOĞUK: Akşener ise içinde HDP’nin bulunduğu bir ittifak modelini seçmenine anlatamayacağını, merkez sağ seçmenin kaçacağını, rakiplerinin de kendilerine “Teröristlerle işbirliği yapıyorlar” yaklaşımı göstereceğini belirtmiş. Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi dışarıda tutarak sıfır baraj ittifakı kurma önerisi üzerine Akşener konuyu bir kez de parti yönetimiyle tartışmak istemiş.

İYİ Parti yönetimi masasında, “Tek başımıza seçime girelim, ittifakları bir kenara bırakalım” diyenler olmuş. “CHP’yle birlikte hareket etmemiz halinde AK Parti’den seçmeni nasıl bu tarafa çekebiliriz?” soruları gündeme gelmiş. Konunun yapılan kamuoyu yoklamaları da dikkate alınarak bir daha ele alınması hususunda karara varılmış.

KARAR AKŞENER’DE: İYİ Parti bu açıdan SP’yle Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP’yle de sıfır baraj ittifakı konusunda anlaşmazlık yaşıyor; sorunun en geç yarın çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Bu durumda her parti kendi adayı ve listesiyle seçime girecek veya İYİ Parti-SPDP ittifakı oluşacak. Ya da “Artık oylar kaybolmasın, D’Hondt sisteminde çok önemli” diyen CHP’nin dediğine gelip bütün partilerin katılımıyla bir sonuç alınmaya çalışılacak.

Gül’ün “Üçlü yarışta olmam” diyerek SP adaylığını kabul etmemesi çatı adayı sonlandırırken, ufukta SP-İYİ Parti-DP ittifakı görülüyor. Ancak yine de son karar Akşener’e kalmış bulunuyor."