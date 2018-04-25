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Ufka Yolculuk sınav sonuç bilgisi online sorgulama linki-2018

Ufka Yolculuk sınav sonuç bilgisi online sorgulama linki-2018

Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2018 bu akşam saat 20.00'de açıklanacak. 690 binden fazla kişinin kaydolup girdiği sınav Ufka yolculuk sınavı sonuçları bu akşam açıklanacak. Doğum tarihi ve TC şifresi ile sorgulanacak Ufka yolculuk sınavları sorgulama linki haberimizde. Peki Ufka yolculuk sınav sonucuna göre ödüller neler, birinci ikinci ve üçüncülere verilecek katagori ödülleri neler?

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 16:55 - Güncelleme: 25-04-2018 15:00

Ufka yolculuk sınav sonuçları açıklanıyor, 8 Mart'ta yaklaşık 690 bin kişinin kaydolup bilgisayar başında online olarak katıldığı ufka yolculuk sınav sonuçları bugün saat 20.00'de kadar açıklanacak. Yapılan son duyuruya göre Ufka yolculuk sınav sonuçları saat 20.00’da açıklanacak. Ufla yolculuk sınav sonuçlarını ufkayolculuk.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Peki Ufka yolculuk sınav sonucuna göre ödüller neler, birinci ikinci ve üçüncülere verilecek katagori ödülleri neler?

Yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 Umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 Umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 Umre seyahati + 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak.

Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması katagori birincileri hangi ödülleri kazanacak? Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde oldu.

690 BİNDEN FAZLA YARIŞMACI KAYDOLDU: Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması’nın sınavı, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ’Kur’an-ı Kerim ve sünnet bütünlüğü’ konusu, ’Sünnet olmadan ümmet olmaz’ temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6’ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’na 690 binden fazla yarışmacı kaydoldu.

YARIŞMA SORULARI NASILDI: Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler” (A kategorisi için) ve Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet” (B ve C-D-E-F kategorileri için) adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise yine yarışma için özel hazırlanan "Riyâzu's Sâlihîn'den Seçmeler" adlı eserden yapılacaktır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler; Mürşide Uysal tarafından kaleme alınan bu eser sevgili Peygamberimizin hadislerinden seçilen, bizzat Peygamberimizin anlattığı hikâyelerden oluşan, Peygamberimizin döneminde ve onunla ilgili olaylardan meydana gelmektedir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an Sünnet; Bu eser Prof. Dr. M. Es'ad Coşan’ın yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, "kul" ve "ümmet" olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

11 FARKLI KATAGORİDE YAPILDI: En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.

Her kategori sorularının ayrı hazırlandığı yarışma; A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisi (Arapça online) olmak üzere 7’den 70’ine herkese hitap ediyor.

Kazananlar isterse Umre’ye, isterse dost ülkeye gidecek
Yapılan bilgilendirmede;

YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELER: Yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 Umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 Umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 Umre seyahati + 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak.

 Bu kategorilerde 4-10 arasına girenler ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Yarışmada dereceye girenler ise yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.

 UFKA YOLCULUK SINAVININ ÖDÜLLERİ

Birincilere:

2 Umre Seyahati + 2.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500 TL

 İkincilere:

2 Umre Seyahati + 1.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500 TL

 Üçüncülere

2 Umre Seyahati + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL

 4.- 10. Olanlara:

Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi

Diğer kategori ödüllerini incelemek için Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın resmi internet sitesine erişebilirsiniz.

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