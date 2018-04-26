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Ufka yolculuk hediyeleri ne zaman nerede verilecek?

Ufka yolculuk hediyeleri ne zaman nerede verilecek?

Ufka yolculuk sonuçları açıklandı, birinciye Mekke ziyareti ya da 2.500 lira ödül verilecek olan ufka yolcluk sınav sonuçları ufkayolculuk.comtr adresinde TC şifresi ve doğum tarihi ile sorgulandı. Peki 11 farklı katagoride ödül verilecek olan ufka yolculuk hediyeleri ne zaman nerede verilecek? Ufla yolculık katagori ödülleri 12 Mayıs'ta törenle verilecek.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:00 - Güncelleme: 26-04-2018 16:00

Ufka yolculuk sınav sonucuna göre hediyeler ne zaman nerede verilecek? Ufka yolculuk sınav birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ne hediye alacak, ufka yolculuk katagori ödülleri nerede saat kaçta hangi gün sahiplerine verilecek? Türkiye geneli ödülleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

UFKA YOLCULUK SINAVININ ÖDÜLLERİ

A-B-C-D-E-F KATEGORİLERİ İÇİN

Birincilere: 2 Umre Seyahati + 2.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500 TL
İkincilere: 2 Umre Seyahati + 1.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500 TL
Üçüncülere: 2 Umre Seyahati + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL
4.- 10. Olanlara: Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi

G-H KATEGORİLERİ İÇİN

Birincilere: 2 Umre Seyahati + 2.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500 TL veya 7.000 TL
İkincilere: 2 Umre Seyahati + 1.500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500 TL veya 6.000 TL
Üçüncülere: 2 Umre Seyahati + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL veya 5.000 TL
4.- 10. Olanlara: Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi

I-J-K ÖDÜLLERİ

Birincilere: Apple MacBook Pro 13.3' MPXT2TU/A veya 2000 USD
İkincilere: Apple MacBook Pro 13.3' MPXT2TU/A veya 1750 USD
Üçüncülere: Apple MacBook Pro 13.3' MPXT2TU/A veya 1500 USD

SINAVA KAÇ BİN KİŞİ KATILDI: Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması’nın sınavı yapılan açıklamaya göre; ’Kur’an-ı Kerim ve sünnet bütünlüğü’ konusu, ’Sünnet olmadan ümmet olmaz’ temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6’ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’na 690 binden fazla yarışmacı kaydoldu.

ÖDÜLLER NE ZAMAN VERİLECEK: Türkiye geneli ödülleri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2018 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır  Aksi takdirde 18 Haziran 2018 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK: Birinci bölümdeki sınav sorularının puanlanması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

H.1 Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır. 11 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” sıralaması olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Ödüller yarışmacılara ödül sıralamasına göre verilecektir
Puanları eşit olan yarışmacılarda sıralama yapılırken ikinci bölümde yapmış oldukları net sayısına bakılacaktır. Doğru sayılarının da eşit olması durumunda adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.

Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

%3 e kadar 10 puan
% 3-6 arası 9,5 puan
% 6-10 arası 9 puan
%10-14 arası 8,5 puan
%14-18 arası 8 puan
%18-22 arası 7,5 puan
%22-26 arası 7 puan
%26-30 arası 6,5 puan
%30-35 arası 6 puan
%35-40 arası 5,5 puan
%40-45 arası 5 puan
%45-50 arası 4,5 puan
%50-55 arası 4 puan
%55-60 arası 3,5 puan
%60-100 arası 3 puan

4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. (A ve B kategorisi için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir)

En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

Bütün puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır.

H.2 Derecelendirme: Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

H.2.1 A, B C, D, E, F, G, H Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.

H.2.2 I Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.

H.2.3 J, K Kategorileri için Derecelendirme: (Arapça online sınav)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Ülke şeklinde 2 ayrı kategoride olacaktır.

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