Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismi Kuzgun dizisinde yenge oldu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, Star TV'nin merakla beklenen dizisi Kuzgun'a transfer oldu.

Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismi Kuzgun dizisinde yenge oldu!

Star TV'nin Ay yapım imzalı yeni dizisi Kuzgun, ekran gelmek için gün sayarken merakla beklenen diziye bomba bir transfer gerçekleştiği haberi geldi. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler'de oynadığı rolle gönülleri fetheden güzel oyuncu, Kuzgun'a katıldı.

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Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismi Kuzgun dizisinde yenge oldu!

Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu; oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Kuzgun dizinin Ürgüp'te başlayan çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

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Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismi Kuzgun dizisinde yenge oldu!

Şubat ayında ekrana gelecek olan dizide, Arduç ve Biricik'in yanı sır Levent Ülgen, Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, Metehan Parıltı, Nisa Sofiya Aksongur, Bahar Kerimoğlu ve Burak Uyanık rol alıyor.

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Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismi Kuzgun dizisinde yenge oldu!

Merakla beklenen dizide Dila'nın yengesi Seda karakterini ise 2 sezon "Ufak Tefek Cinayetler"de Esra rolüne hayat veren Derya Beşerler canlandıracak.

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