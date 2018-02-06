Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.

125
Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu: "Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor." Hem televizyonda hem de pek çok dizi ve yapımda rol alan Gökçe Bahadır, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Bu günlerde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan

225
Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. Pek çok ünlü makyajsız görüntülenmek istemiyor, bunun için özel çaba harcayanlar var bazı ünlüler ise doğal hallerini göstermekten hiç çekinmiyor işte o ünlüler..

325
Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi. Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.

425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat