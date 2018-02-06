Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu: "Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor." Hem televizyonda hem de pek çok dizi ve yapımda rol alan Gökçe Bahadır, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Bu günlerde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan