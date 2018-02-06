Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı makyajsız yakalandı

Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.
'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu: "Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor." Hem televizyonda hem de pek çok dizi ve yapımda rol alan Gökçe Bahadır, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Bu günlerde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. Pek çok ünlü makyajsız görüntülenmek istemiyor, bunun için özel çaba harcayanlar var bazı ünlüler ise doğal hallerini göstermekten hiç çekinmiyor işte o ünlüler..
Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi. Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.
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