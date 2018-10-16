Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya karekteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, aldığı evle de zirveye tırmandı... Aynı zamanda da hayırlı bir evlat olduğunu gösteren Gökçe Bahadır bölüm başına kaç lira alıyor?

Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

Gökçe Bahadır oynadığı birçok diziden sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek cinayetler dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Ufak Tefek Cinayetler'den bölüm başına adeta bir servet kazanan Gökçe Bahadır, kazandığı parayla hem kendisine hem de annesine yatırım yapıyor. Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler dizisinden bölüm başına kaç para kazanıyor? Güzel oyuncu kazandığı parayı nereye yatırıyor? İşte yaptığı son yatırımlar...

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Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

'Ufak Tefek Cinayetler’ dizisindeki performansıyla bölüm başına 60 bin TL alan Gökçe Bahadır, kazancını gayrimenkule yatırıyor.

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Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

Gökçe Bahadır, bu sezon ilk olarak annesinin Ayvalık’taki yazlığını 60 bin lira harcayarak tadilat yaptırıp yeniledi.

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Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

Annesinin yazlığını yeniledikten sonra yatırımlarına devam eden Gökçe Bahadır, kendisine ikinci lüks evini satın aldı.

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