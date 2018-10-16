Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır bakın ne kadar kazanıyor?

Gökçe Bahadır oynadığı birçok diziden sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek cinayetler dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Ufak Tefek Cinayetler'den bölüm başına adeta bir servet kazanan Gökçe Bahadır, kazandığı parayla hem kendisine hem de annesine yatırım yapıyor. Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler dizisinden bölüm başına kaç para kazanıyor? Güzel oyuncu kazandığı parayı nereye yatırıyor? İşte yaptığı son yatırımlar...
'Ufak Tefek Cinayetler’ dizisindeki performansıyla bölüm başına 60 bin TL alan Gökçe Bahadır, kazancını gayrimenkule yatırıyor.
Gökçe Bahadır, bu sezon ilk olarak annesinin Ayvalık’taki yazlığını 60 bin lira harcayarak tadilat yaptırıp yeniledi.
Annesinin yazlığını yeniledikten sonra yatırımlarına devam eden Gökçe Bahadır, kendisine ikinci lüks evini satın aldı.
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