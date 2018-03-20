Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Öte yandan dizide güzelliği ile de dikkat çekiyor Aslıhan Gürbüz. Ancak bir takipçisi Aslıhan Gürbüz'ü deyimi yerindeyse çıldırttı. Bunun üzerine Aslıhan Gürbüz öyle bir yanıt verdi ki, yanıttan çok ders niteliğindeydi.

Ancak bitti mi bitmedi. Gürbüz daha sonra bedeniyle barışık olduğunu anlatan uzun bir açıklama yazarak, “Hiçbir kalıbınıza, ön yargınıza kulak asmıyor, önem vermiyor ve bir duygu barındırmıyorum” dedi. Gürbüz açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yeryüzünde kadın’a dair dayattığınız hiçbir baskı, ne kadın ne de oyuncu olarak umurumda değil. İşimi en iyi şekilde yapmak, iyi bir insan olmak ve doğa ile bir bütün olmak gibi dertlerimden başka derdim de yok.”



