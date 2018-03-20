Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Star TV ekranlarında yayınalanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, karakteri ile fırtınalar estiriyor. Dizinin kötü karakteri olan Aslıhan Gürbüz genelde çok sevilen iyi karakterlerden bile daha çok sevilir duruma geldi.
Öte yandan dizide güzelliği ile de dikkat çekiyor Aslıhan Gürbüz. Ancak bir takipçisi Aslıhan Gürbüz'ü deyimi yerindeyse çıldırttı. Bunun üzerine Aslıhan Gürbüz öyle bir yanıt verdi ki, yanıttan çok ders niteliğindeydi.
Star TV’de yayınlanan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve Aksak’ karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, kendisine “Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım” şeklinde mesaj atan takipçisini uygulamanın ‘hikayeler’ kısmında paylaştı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alan Gürbüz takipçisine, “Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım” yanıtını verdi.
Ancak bitti mi bitmedi. Gürbüz daha sonra bedeniyle barışık olduğunu anlatan uzun bir açıklama yazarak, “Hiçbir kalıbınıza, ön yargınıza kulak asmıyor, önem vermiyor ve bir duygu barındırmıyorum” dedi. Gürbüz açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yeryüzünde kadın’a dair dayattığınız hiçbir baskı, ne kadın ne de oyuncu olarak umurumda değil. İşimi en iyi şekilde yapmak, iyi bir insan olmak ve doğa ile bir bütün olmak gibi dertlerimden başka derdim de yok.”
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