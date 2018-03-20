Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Star TV ekranlarında yayılanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, kilosuna laf söyleyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki, yanıt daha çok ders niteliğindeydi. İşte Aslıhan Gürbüz'ün o paylaşımı.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Star TV ekranlarında yayınalanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Merve Aksak'ı Aslıhan Gürbüz, karakteri ile fırtınalar estiriyor. Dizinin kötü karakteri olan Aslıhan Gürbüz genelde çok sevilen iyi karakterlerden bile daha çok sevilir duruma geldi.

115
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Öte yandan dizide güzelliği ile de dikkat çekiyor Aslıhan Gürbüz. Ancak bir takipçisi Aslıhan Gürbüz'ü deyimi yerindeyse çıldırttı. Bunun üzerine Aslıhan Gürbüz öyle bir yanıt verdi ki, yanıttan çok ders niteliğindeydi.

215
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Star TV’de yayınlanan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve Aksak’ karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, kendisine “Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım” şeklinde mesaj atan takipçisini uygulamanın ‘hikayeler’ kısmında paylaştı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alan Gürbüz takipçisine, “Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım” yanıtını verdi.

315
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den tarihi ayar!

Ancak bitti mi bitmedi. Gürbüz daha sonra bedeniyle barışık olduğunu anlatan uzun bir açıklama yazarak, “Hiçbir kalıbınıza, ön yargınıza kulak asmıyor, önem vermiyor ve bir duygu barındırmıyorum” dedi. Gürbüz açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yeryüzünde kadın’a dair dayattığınız hiçbir baskı, ne kadın ne de oyuncu olarak umurumda değil. İşimi en iyi şekilde yapmak, iyi bir insan olmak ve doğa ile bir bütün olmak gibi dertlerimden başka derdim de yok.”

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro