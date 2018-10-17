Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 16 Ekim Salı akşamı 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fakat dizinin son bölümünde Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz yer almayınca kafalar karıştı. Akıllara 'Acaba Aslıhan Gürbüz Ufak Tefek Cinayetler'den ayrıldı mı?' sorusu geldi.

Fakat durumun hiç de düşünüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği projede, Aslıhan Gürbüz'ün, 37. bölümün çekildiği sırada bel fıtığı nedeniyle sete gelemediği öğrenildi.