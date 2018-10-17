Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

Star TV'de erkana gelen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, son bölümde görülmeyince kafalar karıştı. Herkes Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'sine ne olduğunu merak ederken, oyuncunun sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 16 Ekim Salı akşamı 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fakat dizinin son bölümünde Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz yer almayınca kafalar karıştı. Akıllara 'Acaba Aslıhan Gürbüz Ufak Tefek Cinayetler'den ayrıldı mı?' sorusu geldi.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

Fakat durumun hiç de düşünüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği projede, Aslıhan Gürbüz'ün, 37. bölümün çekildiği sırada bel fıtığı nedeniyle sete gelemediği öğrenildi.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

Merve senaryo gereği, tek bir sahnede (uzaktan çekimle) kızı Mila'yla birlikte Sarmaşık'tan ayrılmış gibi gösterildi. Peki Aslıhan Gürbüz kimdir nereli kaç yaşında? İşte güzel oyuncuya dair merak edilenler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke oldu!

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR? Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de dünyaya geldi. Babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi dolayısıyla, İstanbul‘dan Bursa İnegöl‘e taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu.

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