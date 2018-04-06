Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

En azından şu ana kadar öyleydi... Şimdi gelelim Selim Bayraktar'ın hayat hikayesine: Kerkük'te yaşayan Türkmen bir ailenin beş çocuğundan bir tanesi Selim Bayraktar. İran-Irak savaşının olduğu dönem. Selim, o zamanlar Kerkük'te okula gidiyor. Her perşembe bir subay okula gelip Saddam için silahla havaya ateş etmelerini istiyor ve çocukların ellerine kalaşnikofu dayıyor. Çocuklar okulun bir parçası olarak gelen subayı dinleyerek silah tutmaya başlıyorlar.