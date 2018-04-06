Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in Edip Hocası Selim Bayraktar hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, filmlerde bile bu hikaye yok. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in Edip Hocası Selim Bayraktar'ın gerçekleri.

Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

Televizyonda severek izlediğimiz ünlü oyuncuların elbette birbirinden farklı hayat hikayeleri var. Şu sıralar Ufak tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca rolünü canlandıran Selim Bayraktar'ın hikayesi ise diğerlerinden çok daha farklı... Gelin Selim Bayraktar'ın hayat hikayesine birlikte bakalım. Selim Bayraktar'ı şu sıralarda Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca rolünde görüyoruz.


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Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

Aslında onu daha önce kurnaz, işini bilen Sümbül Ağa olarak Muhteşem Yüzyıl'da görmüştük. Herkesin hayatında bir adet olması gereken Sümbül Ağa'ya da hayat veren Selim Bayraktar; dışını bilip, içini çok fazla bilmediğimiz oyunculardan...



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Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

En azından şu ana kadar öyleydi... Şimdi gelelim Selim Bayraktar'ın hayat hikayesine: Kerkük'te yaşayan Türkmen bir ailenin beş çocuğundan bir tanesi Selim Bayraktar. İran-Irak savaşının olduğu dönem. Selim, o zamanlar Kerkük'te okula gidiyor. Her perşembe bir subay okula gelip Saddam için silahla havaya ateş etmelerini istiyor ve çocukların ellerine kalaşnikofu dayıyor. Çocuklar okulun bir parçası olarak gelen subayı dinleyerek silah tutmaya başlıyorlar.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı!

Tam da bu sırada, yani Selim henüz çocukken askerler onu Saddam'ın muhafız alayına asker olarak seçiyorlar. Türkmenlere ve azınlıklara yapılan baskılar gittikçe artıyor. Muhafız alayına seçilmek demek, Saddam için ölmek ve öldürmek demek.

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