Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın'a ne oldu böyle şaşırttı

Star TV'de Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterini canlandıran ve Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy’la çıktığı Marmaris tatilinin ardından Çeşme’de görüntülendi. Duygu Sarışın'ın dizide göründüğünden daha farklı halleri görenleri şaşırttı.

Duygu Sarışın'ın duş aldığı anlar objektife böyle yansıdı... Bir süredir sevgilisi Çağatay Ulusoy ile tatilde olan Duygu Sarışın, bu tatile hız kesmeden devam ediyor. Ancak Duygu Sarışın'ın dizide görünen fit hallerinden biraz daha farklı halleri gözlerden kaçmadı.