Ufak Tefek Cinayetler'i bitirdiniz olacak iş değil!

Star TV'nin yoğun bir izlenme kitlesine sahip dizi Ufak Tefek Cinayetler 24.yeni bölümü ile bu akşam ekranda olacak. Ancak Ufak Tefek Cinayetler izleyicisi diziden iyice soğumaya başladı. Ancak bu kez konu tıkanan senaryo değil.

Ufak Tefek Cinayetler'i bitirdiniz olacak iş değil!

Star TV'nin entrikalarıyla izleyiciyi şoke eden dizisi Ufak Tefek Cinayetler, her salı akşamı saat 20.00'de herkesi ekran başına kilitliyor. Oya ile Serhan'ın aşkı, Merve'nin şirretlikleri, Mehmet'in Arzu'ya geri dönmek istemesi, Burcu'nun planları, Taylan'ın rahatlığı derken işler hayli geri dönülmez bir yola doğru gidiyor. Ancak izleyici son zamanlarda gidişattan pek memnun değil.

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Ufak Tefek Cinayetler'i bitirdiniz olacak iş değil!

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler, son dönemde eleştirilerle ve istediği reytingini bulamaması ile gündemde. Bu eleştiriler Ufak Tefek Cinayetler 14.bölüm başladı ve devam etti. Birçok dizi izleyicisi artık eski bölümler gibi heyecanlanmadıklarını, ilgilerini kaybetmeye başladıklarını belirtiyor. Ancak dizinin hala ciddi bir izleyici kitlesi var…

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Ufak Tefek Cinayetler'i bitirdiniz olacak iş değil!

Diziye yönelik bir eleştiri de Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu’ndan geldi… Ancak bu kez ne dizinin reytingleri ne de tıkanan senaroyosu söz konsuydu. İşte Sina Koloğlu'nun o yazısı....

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Ufak Tefek Cinayetler'i bitirdiniz olacak iş değil!

'Merve dizisi mi oldu? Ev ahalisinin beğenerek izlediği diziydi ‘Ufak Tefek Cinayetler’. ‘Diziyi Merve’nin üzerine kurdular. ‘Merve aşağı, Merve yukarı’ dediler. Aslıhan Gürbüz, gayet iyi oynuyor, bir lafımız yok kendilerine… Dizi, ‘Ufak Tefek Merve Numaraları’ olmaktan bir türlü kurtulamıyor.'

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