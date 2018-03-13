Ufak Tefek Cinayetler'e damga vurdu Meksika Açmazı ne demek

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümü izleyenler diziye damga vuran ve hastagi açılan Meksika Çıkmaz ne demek, nedir merak ediyor.

Ufak Tefek Cinayetler'e damga vurdu Meksika Açmazı ne demek

Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Ufak Tefek Cinayetler, kıyafetinden, saçına hatta repliklerine kadar en ince ayrıntısında kadar takip ediliyor neredeyse. Onlardan biri de yayınlanan 20.son bölümden geldi. İzleyici Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuran Meksika Açmazını merak ediyor. Peki Meksika Açmazı ne demek Meksika Açmazı nedir?

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Ufak Tefek Cinayetler'e damga vurdu Meksika Açmazı ne demek

Ufak Tefek Cinayetler'in 20. yeni bölümünde silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

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Ufak Tefek Cinayetler'e damga vurdu Meksika Açmazı ne demek

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı ve Meksika Açmazı hastag'i ile yayınlanacak yeni bölümde herkes suçlu olabilir!

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Ufak Tefek Cinayetler'e damga vurdu Meksika Açmazı ne demek

Peki ama Ufak Tefek Cinayetler'in 20. bölümünde geçen Meksika açmazı ne demek. İngilizcesi Mexican standoff olan Meksika açmazı; olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizce'de kullanılan argo bir deyimdir.

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