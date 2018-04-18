Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuran sahne: Yalandolan

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinaytler önceki akşam yayınlanan 25. bölümüyle yine ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümde Merve'nin bir anda sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Plancılığıyla tanınan ve hiçbir zaman altta kalmayan Merve, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Serhan'a boşanma işlemlerini hızlandırmaları gerektiğini ancak öncesinde bir tatile çıkacağını söyledi.

Diğer taraftan Arzu ile Enver arasındaki ilişki, Mehmet tarafından öğrenildi. Mehmet'in aldığı duyum üzerine gerçekleştireceği ilk hamle, ofise giderek Enver'i tartaklamak oldu.

Bu arada sevilen dizinin son bölümüne Oya ve Serhan'ın romantik anları damga vurdu. İşteHayal Köseoğlu'nun 'Yalandolan' şarkısıyla o anlar...