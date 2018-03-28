Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'i senaryo ağırlığından dolayı ne kadar eleştirseler de izleyici yalnız bırakmıyor. Liseden beri arkadaş olan ancak birbiri ardından çevirmedikleri iş kalmayan 4 kadın arkadaşın, entrika dolu hikayesinin anlatıldığı dizi hakkında herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncusu diziden ayrılacak mı? Peki kim? İşte detaylar...