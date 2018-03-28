Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler dizisinde şok. Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncusu diziden mi ayrılıyor? Peki Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılacak o oyuncu kim?

Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'i senaryo ağırlığından dolayı ne kadar eleştirseler de izleyici yalnız bırakmıyor. Liseden beri arkadaş olan ancak birbiri ardından çevirmedikleri iş kalmayan 4 kadın arkadaşın, entrika dolu hikayesinin anlatıldığı dizi hakkında herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncusu diziden ayrılacak mı? Peki kim? İşte detaylar...

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Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

GÖKÇE BAHADIR DİZİDEN AYRILIYOR MU; Gökçe Bahadır'ın sezon sonu diziden ayrılacağı iddia edildi. Ufak Tefek Cinayetler'den önce yer aldığı Adı Efsane adlı diziden de yarıda ayrılan Gökçe Bahadır'ı gelecek sezon Ufak Tefek Cinayetler'de göremeyebiliriz.

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Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Adı rol arkadaşı Mert Fırat ile aşk dedikodularına da karışan Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı olarak kariyerinin ne kadar süreceiği meçhul. Ayrıca dizinin yayınlanan son bölümünde Merve ve Serhan'ın boşanmaz davalarının üç ay sonraya atılması, iddiaları kuvvetlendirdi. Peki ama Gökçe Bahadır giderse, yerine kim gelecek...

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Ufak Tefek Cinayetler'de şok başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

YERİNE BENSU SORAL MI DÜŞÜNÜLÜYOR? Diziden ayrılacağı söylenen Gökçe Bahadır yerine Bensu Soral'ın kadroya dahil olacağı iddia edildi. İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile yıldızı parlayan Bensu Soral'ın Ufak Tefek Cinayetler'de hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor.

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