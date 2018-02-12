Ufak Tefek Cinayetler'de işler fena karıştı! Damga vuran sözler

Star TV'nin bu sene ekranda fırtına gibi esen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, özlü sözleriyle de dikkat çekiyor. Entrikanın binbir türlüsünün ekrana geldiği Ufak Tefek Cinayetler'de her bölüm o haftaya damga vuracak bir özlü söze mutlaka yer veriliyor. Salı akşamlarının yenilmez armadası olan Ufak Tefek Cinayetler'de dengeler değişti. Oya ve Edip'in geçmişi anlatmasıyla Sarmaşık'ta kartlar yeniden dağıtıldı. İşte bugüne kadar Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuran sözlerden bir demet...
"Erkekler hayatın içinde her zaman davranamaz. Durur; bakar, bekler. Çoğu kez de müdahale anını kaçırır. Fakat kadınlar hemen harekete geçer; üstüne gider, yırtar perdeyi ve arkasındakine ulaşmaya çalışır..."
Belki de sevgi değil korku. Dünyanın düzeni bu. İnsan hem sevgiye hem de korkuya yatırım yapmalı. İkisi birden olmuyorsa, korkuyu seç. Sevgi, geçici, güvenilmez bir yatırımdır. Korku ise, ruhuna bir defa düştü mü, sonsuza kadar yaşar. Korku sevgiyi her zaman yener.
Şu hayatta ev sahibi misin misafir mi karar vermelisin. Ya hayatın tümünü kenardan izler, sana ne verilirse onu kabul edersin. Veya oyuna girip, kendi istediğini elde etmek için ellerini kirletirsin.
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