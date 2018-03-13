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Ufak Tefek Cinayetler'de geçen Meksika açmazı ne demek

Ufak Tefek Cinayetler'de geçen Meksika açmazı ne demek

Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölümü yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in 20.bölümüne damga vuran Meksika açmazını izleyici merak eder oldu. Peki Ufak Tefek Cinayetler'in hastagi Meksika açmazı ne demek nedir işte cevabı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 17:05 - Güncelleme: 13-03-2018 17:05

Ufak Tefek Cinayetler her detayı ile bir olay yaratan, Türk televizyon tarihinin en acayip işlerinden biri. Entrikaların birbiri ardında geldiği dizinin kıyafetinden, makyajına, repliklerine kadar en ufak parçası bile inceleniyor izleyici tarafından. Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölümüde aynen böyle izleyici tarafından irdelendi. Herkes hashtag açılan ve bölüme damga vuran 'Meksika açmazı' ne demek merak etti. Meksika açmazı ne demek işte cevabı.

20.BÖLÜM OLAY YARATTI; Ufak Tefek Cinayetler'in 20.bölümünde silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Öyle ki durum Oya'nın canına kastetmeye kadar geldi. Anlayacağını savaş daha yeni başlıyor. 

HASHTAG OLAY YARATTI; İşlerin iyice kızıştığı Ufak Tefek Cinayetler de 20.son bölümde açılan Meksika açmazı hastagi büyük olay yarattı. İzleyici Meksika Açmazı ne demek merak eder oldu. Peki Meksika Açmazı nedir?

MEKSİKA AÇMAZI NE DEMEK; İngilizcesi Mexican standoff olan Meksika açmazı; olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizce'de kullanılan argo bir deyimdir. Ayrıca film ve dizilerde sıklıkla kullanılan bir klişedir.

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