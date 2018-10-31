Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

ARZU ROLÜNDEKİ TÜLİN ÖZEN UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN AYRILDI MI? Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, Osman Sonant, Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı yapımda 39 bölüm boyunca Arzu'ya hayat veren Tülin Özen'in kendi isteğiyle yapımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

YÖNETMENDEN ARZU'YA VEDA PAYLAŞIMI Öte yandan dizide Arzu'nun kızı Nilay'ı canlandıran Aslıhan Kapanşahin ve yönetmen Ali Bilgin de Özen'e bu paylaşımlarla veda etti.