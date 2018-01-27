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Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı final mi yapıyor?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı final mi yapıyor?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı 14.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yayınlanan son bölümünde Oya ve Edip'in intikam yeminimi damga vurmuştu. Peki 30 Ocak tarihinde Star Tv'de ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölümde neler olacak?

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 09:59 - Güncelleme: 27-01-2018 00:00

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan son bölümde Serhan hapishaneden çıktı. Tekrar sahalara geri dönen Merve intikam almaya başladı.

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Edip ve Oya'nın intikam planı damga vurdu. Dizinin son 20 dakikasında yayınlanan intikam sahnesi yeni bölüm için heyecan yarattı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde istediği sonuçları elde ediyor. AB sıralamasında genellikle birinci olan Ufak Tefek Cinayetler, çok izlenen dizileri sollamayı başardı. Final yapacağı iddia edilse de Ufak Tefek Cinayetler'in yapımcı bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. 

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