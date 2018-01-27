Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı final mi yapıyor?

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan son bölümde Serhan hapishaneden çıktı. Tekrar sahalara geri dönen Merve intikam almaya başladı.

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Edip ve Oya'nın intikam planı damga vurdu. Dizinin son 20 dakikasında yayınlanan intikam sahnesi yeni bölüm için heyecan yarattı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde istediği sonuçları elde ediyor. AB sıralamasında genellikle birinci olan Ufak Tefek Cinayetler, çok izlenen dizileri sollamayı başardı. Final yapacağı iddia edilse de Ufak Tefek Cinayetler'in yapımcı bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.