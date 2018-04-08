Ufak Tefek Cinayetler setinde büyük kavga başroller kapıştı!

Star TV ekranlarının izleyicide bağımlılık yaratan dizisi Ufak Tefek Cinayetler setinde kavga çıktı. Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncularının kavga ettiği ortalığın karıştığı iddida edildi.

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler bolca eleştiri ile yoluna devam ederken, izleyici şoke eden bir iddia setten geldi. İki başrol oyuncusunun ciddi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Peki kavga eden o iki isim kim? Twitter

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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin setinde birbirlerine girdiler. Ünlü oyuncular neden birbirlerine sert konuştu? Reytinglerin düşüş yaşadığı bu döndem bu kavga çok konuşulacak. Twitter

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Posta’dan Eylem İpek Şafak’ın iddiası hayli kafaları karıştıracak '‘Ufak Tefek Cinayetler’in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır ile Bade İşçil arasında gerginlik çıktı. İddiaya göre; Gökçe Bahadır sete vaktinde gelmeyen ve çekimlerin aksamasına neden olan Bade İşçil ile tartıştı.



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