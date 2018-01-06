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Ufak Tefek Cinayetler Serhan'ın küçüklüğü Efekan Can kimdir

Ufak Tefek Cinayetler Serhan'ın küçüklüğü Efekan Can kimdir

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Serhan'ın küçüklüğünü canlandıracak olan Efekan Can gündeme düştü. Mert Fırat'a da olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Efekan Can kimdir aslen nereli kaç yaşında? Efekan Can instagram fotoğrafları sevgilisi var mı tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 08:54 - Güncelleme: 06-01-2018 08:54

Star Tv'de yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 9 Ocak tarihinde 11.bölümüyle ekrana gelecek. Dizide yer alan ana karakterlerin çocuklukları ortaya çıkmıştı fakat Serhan'ın geçmişi henüz yayınlanmamıştı. Yeni bölümlerde Serhan'ın geçmişine döneceğiz ve Ufak Tefek Cinayetler'de Efekan Can diziye dahil olacak.

Merve ve Serhan'ın nasıl tanıştığına dair ipuçlar izleyeceğimiz yeni bölümlerde Serhan'ın küçüklüğünü canlandıran Efekan Can merak ediliyor. Gelin hep birlikte Efekan Can'a yakından bakalım.

EFEKAN CAN KİMDİR? 1994 doğumlu Efekan Can bilecik Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Oyuncu daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi alan oyuncu ilk kez kamera karşısına geçecek. Sporun yanı sıra  müziklede yakından ilgilidir. Solistlik yanı sıra gitar ve piyano çalan oyuncu güreş, voleybol ve basketbol gibi sporlarla ilgilenmiştir.

 EFEKAN CAN SEVGİLİSİ VAR MI?

İnstagram'da binlerce takipçisi olan Efekan Can sıklıkla fotoğraf paylaşıyor. Efekan Can'ın paylaşımlarına baktığımız zaman sevgilisi olduğunu görüyoruz.

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