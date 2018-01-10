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Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor Merve'nin evi orada!

Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor Merve'nin evi orada!

Star Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler dün yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Ufak Tefek Cinayetler izleyen birçok kişi dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor o lüks evler nerede?

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:35 - Güncelleme: 10-01-2018 09:35

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler'de dün Merve ve Pelin'in çekişmesi damga vurdu. Lüks hayatın yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor sorusu merak edilmeye başlandı. 

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi senaryosu kadar çekimleriyle de çok konuşuluyor. Birçok dizinin çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor. Bugünlerde gündemde olan ise Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı  Ufak Tefek Cinayetler'in doğayla iç içe lüks evlerinin nerede olduğu. İşte “Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?” sorusunun yanıtı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NEREDE ÇEKİLİYOR? Amerikan dizilerindeki lüksü aratmayan, Big Little Lies dizisinden uyarlama olan, dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı, Ufak Tefek Cinayetler'in çekimleri İstanbul'un çeşitli lüks mekanlarında gerçekleşiyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde geçen Sarmaşık Sitesi, Kemer Country’nin içinde yer alıyor. İstanbul’un Eyüp ilçesinin Göktürk mahallesinde yer alan bir konut ve sosyal tesis alanı olan Kemer Country, 1986 yılında yapıldı.

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