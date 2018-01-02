Ufak Tefek Cinayetler bugün var mı 2 Ocak Star Tv yayın akışı

Star Tv'nin ilgiyle takip edilen hatta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı tahtından eden Ufak Tefek Cinayetler bugün var mı sorusu Google'da aranmaya başlandı. Herkes Star Tv yayın akışını merak ediyor. Peki bugün Ufak Tefek Cinayetler var mı?

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Oyuncuların adeta kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayan Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan'ın yılbaşı partisinde götürülmesi damga vurdu. Herkes neler olduğunu anlamazken Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı geldi. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölümde Serhan hapishaneye düşüyor ve Merve ne yapacağını şaşırıyor. Bunu bilen Pelin güçlenmek için harekete geçiyor. Öte yandan Arzu'nun kurduğu şirket adeta herkesi şoke ediyor. Gelin hep birlikte Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanına bakalım.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm bugün var mı sorusu soruluyor. Kanallar genellikle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Star Tv yayın akışına baktığımız zaman da bugün Ufak Tefek Cinayetler yerine filmin geldiğini görüyoruz. Ufak Tefek Cinayetler yeni 11.bölümün henüz ne zaman ekrana geleceği de belli olmadı.