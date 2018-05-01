Ufak Tefek Cinayetler 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Oya her şeyi anlayacak

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 27.son bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Merve'nin Oya'ya neler yapacağını merak ediyorduk, son bölümde ne kadar ileri gidebileceğini gördük. Ufak Tefek Cinayetler 27.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 27.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 28.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümleriyle her salı Star'da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 27.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar.

Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 28.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.