Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölümüyle 8 Mayıs 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 1 Mayıs 2018 Salı akşamı yayınlanan 27. bölümünde: Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!