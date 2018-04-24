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Ufak Tefek Cinayetler 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Merve'den Oya'ya sinsi plan

Ufak Tefek Cinayetler 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Merve'den Oya'ya sinsi plan

Star TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 26.son bölümde Merve'nin sinsi planları şoke etti. Ufak Tefek Cinayetler 26.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 12:51 - Güncelleme: 24-04-2018 12:51

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 26.son bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Merve'nin Oya'ya neler yapacağının ilk ateşi fitillendi. Merve'nin intikamı nasıl püskürtülecek? Ufak Tefek Cinayetler 26.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 26.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 27.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümleriyle her salı Star'da

UFAK TEFEK CİNAYETLER 26.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET; Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor!
Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi. 

Ufak Tefek Cinayetler, şok finaliyle bu hafta çok şaşırtacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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