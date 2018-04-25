Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölümüyle 1 Mayıs 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 24 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanan 26. bölümünde: Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi.