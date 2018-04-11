Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümüyle 17 Nisan 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 10 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanan 24. bölümünde: Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda Arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmek zorunda; bizi çok şaşırtacak.