Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölümüyle 10 Nisan 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 3 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanan 23. bölümünde: Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!