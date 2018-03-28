Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölümüyle 3 Nisan 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 27 Mart 2018 Salı akşamı yayınlanan 22. bölümünde: Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak?

Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor.