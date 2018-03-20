Ufak Tefek Cinayetler 22.yeni bölüm fragmanında Oya'yı öldürmek isteyen kim

İzleyici Sarmaşık kadınlarının hayatını soluksuz izliyor. Star TV ekranlarında başladığı günden bu yana fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölümü ile yine nefes kesti. Oya, Burcu'nun hamile olmadığını sonunda söyledi. Peki Oya'yı öldürmeye kalkışan kimdi? Pelin'in aşığı Tunç Hoca geri döndü. Ve işleri gitgide karıştıracak. Ufak Tefek Cinayetler 21.son bölümün hemen ardından her zaman ki gibi Ufak Tefek Cinayetler önizlemesi (sneakpeak) yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 22.yeni bölüm fragmanından önce 21.son bölüm özetine bir bakalım.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

Herkesin “Katil kim?” sorusunun peşine düştüğü yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.