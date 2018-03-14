Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümüyle 20 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 13 Mart 2018 Salı akşamı yayınlanan 20. bölümünde: Silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık!

İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı bu bölümde herkes suçlu olabilir!