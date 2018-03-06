Ufak Tefek Cinayetler 20.yeni bölüm önizlemesinde Oya ölecek mi katil kim

Star Tv ekranlarında yayınlanan, Merve, Pelin, Oya ve Arzu isimli dört kadının geçmişten gelen hesaplaşmalarının konu alındığı Ufak Tefek Cinayetler izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler'de 'Camdan kim düştü öldü?' sorusu kafalarda dönüp dururken, 19.son bölüm büyük bir şok yarattı. Oya ölecek mi? Şuan herkesin aklına bu soru var. Ufak Tefek Cinayetler 19.son bölümün hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 20.yeni bölüm önizlemesi aranmaya başladı. Star Tv geleneği bozmadı. Ufak Tefek Cinayetler 20.yeni bölüm önizlemesini yayınladı. Hadi gelin Ufak Tefek Cinayetler 19.son bölümde neler olmuş bir özet geçelim.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor. Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor. Peki düşüp yığılan Oya ölecek mi?

Serhan ise boşanmakta kararlı. Peki Merve bu karara boyun eğecek mi? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20.YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ; henüz gelmedi ancak gelir gelmez burada olacak