Ufak Tefek Cinayetler 20. bölüm 2. fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 13 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek. Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, Sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?