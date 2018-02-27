Ufak Tefek Cinayetler 19.yeni bölüm fragmanında Merve'ye büyük şok

Burcu'nun Merve'nin talebiyle çevirdiği tüm oyunlar ortaya mı çıkacak ve ortaya çıkaran Oya mı olacak? Ufak Tefek Cinayetler 18.son bölümü ile Oya severleri adeta mest etti. Merve'nin türlü oyunlarının altından kalkan Oya bu kez eline fena bir koz geçirdi... Peki Ufak Tefek cinayetler 18.son bölümde neler oldu ve Ufak Tefek Cinayetler 19.yeni bölüm fragmanı veya Ufak Tefek Cinayetler 19.yeni bölüm önizleme veya özel sahne yayınlandı mı? Hadi gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 18.son bölümde neler olmuş bir bakalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 19.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18.SON BÖLÜM ÖZETİ; Oya, arkadaşına satın alması için Sarmaşık'ta ev gezdirirken büyük bir sürpriz ile karşılaşır. Merve ve Burcu işe koyulmuştur bile. Evin bir diğer talibi Burcu'dur ve Merve'den korkan emlakçı evi Burcu'ya verecektir. Ta ki o ana kadar. Evin önündeki Merve Oya atışması, Oya'nın arkadaşını büyük şaşkınlığa uğratacaktır.

Öte yandan Arzu, kendisini aldatan eski eşi Mehmet ve sevgilisi Burcu'nun kendi yakınına taşınmayacağını düşünmektedir. Ama Burcu o kadar insaflı değildir. Son dönemde Mehmet'in de ilgisini kaybettiğinin farkında olan Burcu, hamilelik yalanını uydurur hem de Merve desteğiyle. Merve ve Burcu'nun stratejik yakınlaşması ise Arzu'yu rahatsız edecektir... Ufak Tefek Cinayetler 19.yeni bölümü ile 6 Mart salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de...