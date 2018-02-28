Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümüyle 6 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 27 Şubat 2018 Salı akşamı yayınlanan 18. bölümünde: Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor. Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek?

Savaş ışık hızıyla Oya-Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor.

Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi, Oya mı, Arzu mu?