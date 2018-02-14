Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümüyle 20 Şubat 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 13 Şubat 2018 Salı akşamı yayınlanan 16. bölümünde: Sevgililer günü... Herkes kendince kutlama derdinde...

Merve Serhan'ı geri kazanmak için türlü yollar deniyor. Bu arada Sarmaşık ahalisi Serhan'ın evi terkettiğini öğreniyor. Aksaklar yıkılıyor mu? Merve bu işin altından nasıl kalkacak?

Büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Merve ve Oya... Hemen arkasından Pelin gelip Oya'ya soruyor: "Serhan'la birlikte misiniz?" Pelin, Oya'nın ağzından laf almak için enfes bir yola başvuruyor.