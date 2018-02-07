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Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümde ne oldu Serhan Oya fena basıldı

Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümde ne oldu Serhan Oya fena basıldı

Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümde Sarmaşık gerçekten cayır cayır yandı. Serhan Oya geçirdikleri gecenin ardından az daha Arzu'ya yakalancaktı. Pelin'in intihar numarası oldukça işe yaramış gibi duruyor. Merve boşanmamakta ısrarcı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümde neler oldu Ufak Tefek Cinayetler 16.yeni bölüm fragmanı yayınladı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 12:58 - Güncelleme: 07-02-2018 12:58

Türkiye televizyon tarihine böyle bir dizi daha önce gelmedi. Ufak Tefek Cinayetler adından söz ettiriyor ve ettirmeye de devam edecek gibi. Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümü yayınlandı. Neler yaşandı neler! Oya Serhan aşkı son sürat ilerliyor. Okulda çıkan yanın tüm hayatı durduruyor. Pelin'in intihar numarası işe yaramış gibi... Tüm bunlar bir yana Ufak Tefek Cinayetler 16.yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümünün ardından izleyiciler hemen "Ufak Tefek Cinayetler 16.yeni bölüm fragmanı" ve "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı"nı aramaya koyuldu. Ama önce gelin Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümde neler yaşandı bir bakalım; 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Serhan ve Oya resmi aşklarının ilk sabahında az daha Arzu'ya yakalanıyordu. Serhan her şeyi açıklamak, Oya ise zamana bırakmaktan yan. Nitekim Oya'nın Serhan'ı saklamaya çalışması Serhan ve Oya'nın arasını açtı. Öte yandan Pelin, intihar numarasıyla hastanede. Taylan ise oğlu ile ilgilenmek zorunda. Mehmet pişman... Arzu'ya adeta yalvaran Mehmet kendini tutamadı. Sarmaşık'ta çıkan yangın tüm gündemi değiştirdi. Yangından herkes kazasız belasız kurtuldu. Merve ise hala boşanmayı kabullenemedi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; dizi artık fragman yerine önizleme yayınlıyor. Ufak Tefek Cinayetler 15.son bölümün ardından hemen bir 16.bölüm önizlemesi yayınladı.

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