Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı Merve'nin yaptığı şoke etti

Star Tv'de yayınlanan hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Serhan hapishaneden çıkıyor çıkmasına ama ortalık iyice karışıyor. Gelin hep birlikte Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanına bakalım.

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Serhan'a verilen ceza ev hapsine çevriliyor. Serhan yeni bölümde ev hapsine çıkarken bu duruma en çok kızı seviniyor. Merve henüz ne yapacağına karar verememişken abisi Rıza ile buluşuyor. Merve'nin Rıza ile buluşma nedeni henüz bilinmezken arkadan iş çevirip çevirmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan Pelin cephesinde de sular durulmuyor. Pelin evi aldığı için parti verirken bir yandan da gücünü ilan etti. Merve'den kalan boşluğu dolduran Pelin okuldaki öğretmene gittikçe yaklaşır. Gelin hep birlikte Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüme bakalım.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM NE OLDU?

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?