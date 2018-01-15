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Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı Merve oyun mu yapıyor?

Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı Merve oyun mu yapıyor?

Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın yani 16 Ocak tarihinde ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler 12.bölümde Merve'nin yaptığı plan damga vuracak. Yayınlanan son bölümü ilgiyle izlenen Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:41 - Güncelleme: 15-01-2018 11:41

Star Tv'de salı günleri yayınlanan hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölümde Serhan'ın ev hapsine karar verildi. Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölümde aynı zamanda Merve'nin abisi Rıza ile buluşması damga vurdu. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde neler olacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 11. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başlamıştı.  Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor. Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi? İşte Ufak Tefek Cinayetler 12.yeni bölüm fragmanı

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