Ufak Tefek Cinayetler 11.bölüm fragmanı 2 Ocak tarihinde var mı?

Salı günleri Star Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yine nefesleri kesti. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman Serhan'ın hapishanede olduğunu görüyoruz. Serhan'ı ziyarete gelen isim ise herkesi şoke etti. Gelin hep birlikte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanına bakalım.

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Tülin'in yükselişine şahit oluyoruz. Pilatesçi Duygu'nun Serhan'ın tutuklanması söylemesiyle başlayan dizinin fragmanında Merve büyük bir şok yaşıyor. Diğer arkadaşları da Merve'nin üstüne gidiyor ve hesap sormaya başlıyor. Tülin ise sürpriz bir hamle yapıyor ve kendi butik şirketini açıyor. Herkesin heyecanla beklediği Ufak Tefek Cinayetler'de ise Serhan'ın hapishanede sürpriz bir isim ziyaret ediyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 11.bölüm fragmanı:

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2 OCAK TARİHİNDE VAR MI?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 2 Ocak tarihinde ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler 2 Ocak tarihinde ekrana gelmeyecek.