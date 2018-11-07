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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Grup aşamasının dördüncü haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak. Türk takımlarından Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplarındaki dördüncü hafta maçlarına çıkacak.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 12:07 - Güncelleme: 07-11-2018 12:07

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht takımını saat 18.50'de konuk edecek.

Beşiktaş, I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'e TSİ 20.55'te konuk olurken, Akhisarspor ise J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ekibini aynı saatte ağırlayacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

18.50 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

18.50 Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

20.55 Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya)

20.55 Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.55 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.55 Genk (Belçika) - Beşiktaş

20.55 Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç)

20.55 Akhisarspor - Sevilla (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika) 

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.55 Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan)

20.55 BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre)

23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya) 

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg)

23.00 Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya)

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Kaynak : AA

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