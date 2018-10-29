UEFA açıkladı! Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, şu an bulunduğu sıralamayla Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir takımını direkt olarak gönderebilecek. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor. İşte UEFA'nın resmi olarak açıkladığı ülke puanları sıralaması.