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Ucuza mı gitti? Kızı anlattı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır!

Ucuza mı gitti? Kızı anlattı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır!

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan medya grubunun Demirören Holding'e 'ucuz satıldığı' iddiaları için babasına destek çıktı: "Aydın Bey çok iyi tüccardır, malının değerini her zaman korumuştur..."

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 17:33 - Güncelleme: 23-03-2018 17:33

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, babası Aydın Doğan ve Doğan Medya Grubu'nun satışıyla ilgili konuştu. Faralyalı, Doğan medya grubunun Demirören Holding'e 'ucuz satıldığı' söylemlerini, "Aydın Bey çok iyi tüccardır, malının değerini her zaman korumuştur" sözleriyle yanıtladı.

40 YILLIK GÜZEL BİR YOLCULUK: Dünya gazetesinin haberine göre, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı aralarında Hürriyet'in de yer aldığı medya organlarının Demirören Grubu'na satışına ilişkin soruları yanıtlayarak, 40 yıllık güzel bir yolculuk yaptıklarını ve uygun zamanda teklifi değerlendirerek satış kararı aldıklarını söyledi.

DOĞAN GRUBU UCUZA MI GİTTİ?: Medya grubunun piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığına yönelik bir soru üzerine, "Aydın Bey çok iyi tüccardır malının değerini her zaman korumuştur. Dolayısıyla bunu öyle düşünmüyorum" yanıtını veren Faralyalı, şöyle devam etti:

 UYGUN BİR ZAMAN DİE DÜŞÜNDÜK: "Doğan Grubu'nda Hürriyet gazetesi 60 yıllı oldu. Birçok sektöre girdi çıktı, bu da 40 yıllık güzel bir yolculuktu. Dünyada da medya sektörü çok büyük değişimlerden geçiyor. Dolayısıyla bunu da biz uygun zaman diye düşündük. Gelen teklifi değerlendirdik."

DERGİ GRUBU VE BLUE TV ŞİMDİLİK KALACAK: Faralyalı, dergi grubuyla ilgili şu anda bir satış düşünmediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı: "Dergi grubunda şu anda bir satış yok. Blue TV'de grupta kalacak. Daha çok geleneksel medyanın dışında şeyler yapacağız. Daha çok yeni…. Oturucağız, stratejik bir plan yapacağız. Mevcut olduğumuz sektörler var; enerji, perakende, sanayi… Bizim hikayemizde her zaman doğru dönemde doğru satın alımlar var. Türkiye'ye çok güveniyoruz, inanıyoruz. Bu nedenle iyi fırsatlar çıkacaktır, biz Türkiyeyiz sonuçta."

BEN 3 YAŞINDAYDIM: Faralyalı, satışa ilişkin hislerini ise gözleri dolarak şöyle ifade etti: "İnsanız ve duyguluyuz. Ben 3 yaşındaydım…. Doğrusu bu sektöre hak ettiği her şeyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum, çok huzurluyum, elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok öncülük yaptık bu sektöre, zamanıydı."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hamdi 23 Mart 2018 17:40 iyi satti iyi satmasaydi zaten elinden alacaklardi

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