Ucuza ev almak isteyenlere fırsat doğdu 5 liraya İtalya'da ev

İtalyan hükümeti, düşen nüfusu artırmak için Sicilya Adası'ndaki evleri 1 dolardan satışa çıkardığını duyurdu. Sambuca kasabasında bulunan evler, düşen nüfus ve yerli halkın büyük şehirlere taşınması nedeniyle 1 dolardan satışa sunuldu. Ancak kasabadan ev almanın ise tek bir şartı var. Bu şart ise evlerin onarılması için 17 bin dolarlık bir bütçe ayırmak.

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