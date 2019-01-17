Ucuza ev almak isteyenlere fırsat doğdu 5 liraya İtalya'da ev

İtalyan hükümeti, düşen nüfusu artırmak için Sicilya Adası'ndaki evleri 1 dolardan satışa çıkardığını duyurdu. Sambuca kasabasında bulunan evler, düşen nüfus ve yerli halkın büyük şehirlere taşınması nedeniyle 1 dolardan satışa sunuldu. Ancak kasabadan ev almanın ise tek bir şartı var. Bu şart ise evlerin onarılması için 17 bin dolarlık bir bütçe ayırmak.
Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek "Eski ve yeni sahipler arasında aracı değiliz. Satın almak isteyenler zaman kaybetmeden ev sahibi olacak" dedi. Bölgeyi 'bir açık hava müzesi' olarak nitelendiren Cacioppo, kasabada zıt mimari stiller bir arada bulunduğunu söyledi.
Ollolai'nin Belediye Başkanı Efisio Arbau, gençlerin kasabayı terk edip şehirlere taşındığını belirterek, "Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti.
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